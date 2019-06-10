Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и.о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.

Сообщалось, что открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года. В то же время глава Крыма Сергей Аксенов сказал ТАСС в субботу, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока.

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - говорится в ответе.

Продажа билетов на пассажирские поезда будет организована в билетных кассах "Крымской железной дороги", в настоящее время прорабатывается возможность приобретения билетов на поезда через интернет. О их цене не говорится. В КЖД также отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов.

Пассажирские поезда свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Среднее время нахождения в пути поезда Москва - Симферополь составит 35 часов. Отмечается также, что запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым в настоящее время не планируется.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается.