Свободные экономические зоны будут созданы в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Начальник Новосибирской таможни Валерий Гуков сообщил, что в Новосибирской области прорабатывается возможность создания свободных экономических зон с упрощенным налогообложением на ввоз оборудования, их предполагается сформировать на базе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

"Учитывая активную работу правительства по созданию ТОСЭР в рабочем поселке Линево и поселке Горном, предлагаю проработать вопрос создания на этих территориях свободных экономических зон с возможностью применения и упрощения льгот, представленных на федеральном уровне, при применении процедуры свободной товарной зоны", - сказал Гуков в понедельник на оперативном совещании в региональной администрации.

Предполагается, например, что с резидентов свободной экономической зоны при ввозе иностранного оборудования не будет взиматься таможенная пошлина и НДС. "Предложение принимается, мы с коллегами обсудим создание свободных экономических зон на этих площадках", - отметил губернатор области Андрей Травников.

В регионе две ТОСЭР: Горный и Линево.

Поселок Горный с населением 9,4 тыс. человек расположен в Тогучинском районе, градообразующее предприятие - Горновский завод спецжелезобетона. Заявка на присвоение статуса территории опережающего развития Горному была направлена в феврале 2018 года.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население - 18,5 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод холдинга "Ренова". Статус территории опережающего развития для Линево был определен в марте 2018 года.