Объем торговли Китая и США с января по май упал на 14,5%

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Китаем и США с января по май включительно сократился в годовом исчислении на 14,5%, составив $209,68 млрд. Об этом в понедельник сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно докладу ведомства, китайский экспорт в США уменьшился на 8,4%, до $160,12 млрд, импорт американской продукции сократился на 29,6%, до $49,57 млрд.

Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем за первые пять месяцев этого года выросло по сравнению с тем же периодом 2018 года на 5,5% и составило $110,55 млрд.

В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг $633,52 млрд, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%.