Иванов выступил против запрета пластиковых пакетов и поддержал внедрение фандоматов в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Россия пока не готова к запрету пластиковой посуды, а в ограничении оборота пластиковых пакетов нет смысла, если у покупателя будет возможность сделать выбор в пользу бумажного. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я не сторонник запретов, я сторонник свободного, осознанного выбора <…> Весь передовой мир, не запрещая пока пластиковые пакеты, предлагает бумажные либо по цене пластикового, либо еще дешевле. Большинство людей все-таки думают головой, и когда им предлагают на выбор либо то, либо другое, большинство выбирают бумажные пакеты. А запрещать пластиковую посуду - мы еще до этого не дожили", - сказал он. - "Мне кажется, надо активнее, я в это верю, внедрять автоматы во всех крупных торговых центрах по приему стеклянной, пластиковой посуды".

Иванов добавил, что в фандоматах (аппараты по приему использованной тары) смогут также собирать алюминиевые банки.

"Остается вопрос, в чьей собственности будет автомат и кто будет его обслуживать. Это сейчас обсуждается. Но все равно я верю, что эти автоматы появятся. Это очень удобно. В советское время была очень хорошая система сдачи стеклотары <…> Сам студентом охотно сдавал бутылочки и баночки", - заключил он.

Ранее проводник реформы мусорной отрасли в РФ - Российский экологический оператор (РЭО) анонсировал запуск до конца 2019 года проекта по созданию сети фандоматов в трех мегаполисах РФ. Также несколько связанных с этой темой соглашений было подписано на ПМЭФ-2019: между Unilever и X5 Retail Group, Unilever и РЭО, РЭО и компанией - "РТ-Инвест". Согласно этим договоренностям, аппараты начнут появляться в магазинах Москвы и общественных местах столицы, Подмосковья и Казани в 2019-2020 годах. Участники рынка указывают, что собранная через фандоматы тара поступает чистой и менее поврежденной, чем из обычного мусорного контейнера. Это позволяет эффективнее ее переработать, и большую долю полезных компонентов упаковки вернуть в оборот.