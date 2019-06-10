Иванов: тарифы на "Платон" надо поднимать без резких скачков

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Тарифы системы "Платон" необходимо повышать в соответствии с инфляцией, избегая резких скачков. Такое мнение высказал в интервью ТАСС спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я считаю, что нынешние тарифы на "Платон" вполне справедливы, обоснованы. А если их поднимать, то их надо поднимать примерно в соответствии с инфляцией, чтобы без резких скачков, двукратного повышения, скажем, - тут я буду против. Так нельзя. Это надо все делать плавно, аккуратно, исходя из здравого смысла", - сказал он.

"В конце концов, - отметил Иванов, - мы не можем задирать стоимость перевозок до того, что вообще по автомобильным дорогам прекратят все возить. А у нас не хватает железных дорог, речного транспорта и так далее, просто будет коллапс".

По последним данным Министерства транспорта РФ, в системе "Платон" зарегистрировано свыше 1,16 млн большегрузов. "Хочу отметить, что все иностранные фуры, которые едут по нашим федеральным дорогам, платят так же, как и все. Мы всех уравняли в правах, потому что наши водители-дальнобойщики за границей тоже платят, естественно", - уточнил спецпредставитель президента.

Как ранее сообщал первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, вопрос о возможной индексации тарифов системы "Платон" будет рассматриваться в первом полугодии 2019 года.

О системе "Платон"

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

Ранее предполагалось, что ежегодный индекс тарифов в рамках системы будет запущен с 1 июля 2018 года. Принятие такого изменения тарифов, согласно утверждению правительства от 31 января 2017 года, должно было быть проведено "исходя из фактических изменений с 15 ноября 2015 года, с учетом индекса потребительских цен". Но в июне 2018 года правительство РФ перенесло срок начала индексации на 1 июля 2019 года.

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