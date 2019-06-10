Иванов: строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может начаться в середине 2020-х годов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Активная фаза строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург может начаться в середине 2020-х годов. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума cпецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"…сейчас идут проектно-изыскательские работы. В 2020-м, самое позднее в 2021 году, они закончатся. Начнется ТЭО, финансово-экономическое обоснование, и только после этого можно будет предлагать что-то инвесторам. Сейчас рано, нечего предложить, к середине 2020-х годов вполне возможна уже активная фаза строительства", - сказал он.

По словам Иванова, предварительная оценка стоимости магистрали пока не определена.

О проектах ВСМ

Тема строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань протяженностью 800 км обсуждалась с 2013 года. Она позволила бы сократить время поездки с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей. Его первый этап - строительство линии Железнодорожный - Гороховец и организация движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода по существующим путям - был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

По словам Иванова, ВСМ Москва - Казань не сможет конкурировать с авиатранспортом.

"Представим себе, что мы сделаем, истратив триллионы рублей, скоростную трассу Москва-Казань. Поезд будет идти часов пять, потому что до Казани больше тысячи километров. Самолет будет дешевле и быстрее", - сказал он.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Минтранс планирует предварительно определить стоимость проекта в августе 2019 года. "Российские железные дороги" осенью планируют приступить к проектированию.

Позднее вице-премьер РФ Максим Акимов отмечал, что проект ВСМ Москва - Казань не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно проекта дороги до Санкт-Петербурга.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.