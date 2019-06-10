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ПМЭФ-2019

Иванов: ЦКАД будет целиком открыта не позднее начала 2022 года

По мнению спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, задержка открытия автодороги связана в том числе с инфляцией и ростом цен на материалы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) будет открыта максимум к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Общая на сегодняшний день ситуация такова, что весь ЦКАД целиком планируется ввести не в 2020 году, как планировалось, а в 2021 - начале 2022-го, - сказал он. - У меня сомнений никаких, что в 2021-м - максимум 2022 году полностью дорога будет готова. И это облегчит ситуацию для москвичей, тех, кто ездит по МКАДу".

При этом, по мнению Иванова, задержка открытия ЦКАД связана в том числе с инфляцией и ростом цен на материалы. "Подвижки есть, задержки есть, но они носят в основном объективный характер, там нет такого, знаете, дикого воровства, как было (при строительстве - прим. ТАСС) на космодроме Восточный. И потом все-таки цены, инфляция, материалы инертны, это все тоже сказывается, конечно. Когда считали в 2015 году, была одна цена, сейчас уже другая", - отметил спецпредставитель президента.

Иванов уверен, что рассчитать финансирование и точные сроки открытия ЦКАД было крайне сложно из-за масштабности проекта. "Такой огромный проект, рассчитать все до малейшей мелочи невозможно. По мере строительства возникают вопросы - здесь забыли перенести газопровод, здесь экологи при моей поддержке говорят: "Извините, здесь у нас пути миграции животных, поэтому будьте любезны построить экодук", - отметил он.

По словам спецпредставителя президента, все первые участки ЦКАД уже находятся в высокой степени готовности.

О проекте ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, по Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что государственная компания "Автодор" обнаружила 11 проблемных точек, связанных с ЦКАД вокруг Москвы. В конце апреля Счетная палата РФ отметила, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.

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