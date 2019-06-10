Отбор проектов по цифровой экономике в регионах пройдет во II полугодии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Отбор проектов по развитию цифровой экономики в российских регионах, которые получат поддержку в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", состоится во второй половине 2019 года. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты" на ПМЭФ-2019. ТАСС выступает оператором портала.

В нацпроекте предусмотрено проведение в этом году отбора минимум 20 проектов развития цифровой экономики в регионах РФ для оказания поддержки. Также запланирован отбор не менее 20 проектов по преобразованию приоритетных направлений экономики и социальной сферы.

"Это точно будет вторая половина года", - сказал замглавы Минкомсвязи в ответ на вопрос о сроках проведения отборов.

По словам Кислякова, поддержку получат проекты, которые будут напрямую связаны с реализацией задач, заложенных в дорожных картах по "сквозным" цифровым технологиям. "Поэтому сейчас задача номер один - утвердить эти документы <... > Я думаю, что после утверждения дорожных карт нам понадобится месяц на финализацию критериев отбора проектов и на создание межведомственной комиссии, которая будет участвовать в таком отборе", - подчеркнул он.

Согласно нацпроекту, дорожные карты по "сквозным" цифровым технологиям должны быть утверждены до 30 июня этого года, документы должны учитывать потребности ведущих компаний в области цифровой экономики.

В нацпроекте "Цифровая экономика" выделяются девять "сквозных" цифровых технологий: "большие данные" (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых.

Частные инвестиции в цифровую экономику России

Кроме того, нацпроектом "Цифровая экономика" запланировано привлечение частных инвестиции в "сквозные" цифровые технологии в России: к 2020 году они должны составить не менее 50 млрд рублей, а к 2022 году - не менее 120 млрд рублей.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает, что достижение этих показателей вполне реально. "Большинство мер поддержки в программе напрямую предусматривают софинансирование проектов по внедрению готовых решений со стороны бизнеса в размере не менее 50%. Мы хотим внедрять только те решения, которые финансово поддержаны соответствующими участниками рынка, то есть когда рынок понимает и готов вкладывать в использование этой технологии", - пояснил он.

Среди предусмотренных мер поддержки также - льготное кредитование. "Здесь на 1 бюджетный рубль мы планируем получить до 10 рублей внебюджетных", - уточнил он.