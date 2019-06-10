Saudi Aramco заинтересована в совместных проектах и покупке доли в "Сибуре"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Saudi Aramco считает "Сибур" привлекательной компанией и заинтересована не только в совместных проектах с ней, но и во вхождении в ее капитал. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

"Могу сказать, что совместные инвестиции в проекты, так и само по себе акционерное участие в "Сибуре", могут представлять интерес для нас. Но он должен быть с обеих сторон. Поэтому мы будем ждать, когда "Сибур" и его акционеры проявят интерес к сотрудничеству", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Аль-Фалех назвал "Сибур" очень "привлекательной компанией, хорошим оператором".

"Я думаю, они обладают хорошими технологиями в области производства каучуков и эластомеров. В то же самое время, "Сибур" мог бы извлечь выгоду из технологий, доступных Aramco и Sabic (Saudi Aramco недавно закрыла сделку по приобретению 70% в Sabic, крупной нефтехимической компании - прим. ТАСС)", - рассуждал он.

В октябре 2017 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco и "Сибур" подписали меморандум о взаимопонимании по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии и маркетинга нефтехимической продукции на территории РФ и Саудовской Аравии. РФПИ ведет переговоры об инвестициях в строительство завода по производству каучука в Саудовской Аравии, который холдинг "Сибур" планирует построить вместе с Saudi Aramco и который будет одним из первых российских заводов в Саудовской Аравии.