Эр-Рияд планирует только два блока в АЭС, в создании которой может принять участие Росатом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Саудовская Аравия пока не видит необходимости в строительстве более двух энергоблоков АЭС, в тендере на строительство которой участвует Росатом. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

"На данном этапе мы строим только два [блока]. Пока мы их не построим и не получим некоторый опыт, маловероятно, что перейдем к следующему этапу. Мы не торопимся, у нас нет недостатка в энергоснабжении", - сказал он.

Министр добавил, что акцент в национальной энергополитике делается на возобновляемые источники энергии и газ, долю которого в национальном энергомиксе планируется довести до 70% к 2030 году.

"Мы очень надеемся на то, что Росатом будет продолжать интересоваться и бороться за эту начальную программу", - заключил он.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ищет компанию для строительства двух энергоблоков первой атомной электростанции в стране. Отмечалось, что Росатом прошел в следующий отборочный тур. Кроме Росатома, претендентами на строительство АЭС большой мощности в королевстве стали компании из США, Китая, Южной Кореи и Франции. В то же время Эр-Рияд перенес тендер на строительство АЭС с 2018 на 2020 год. Изначально планировалось к 2030 году построить 16 энергоблоков.