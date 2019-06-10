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СМИ: Иран ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли 17 мая 2018 года

ТАСС, 10 июня. Парламент (меджлис) Ирана ратифицировал закон о временном соглашении, ведущему к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом в понедельник сообщает агентство Icana.

Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и о формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.

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