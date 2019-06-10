Россия и Италия обсудят возможности сотрудничества в области станкостроения

Цифровизация, индустрия 4.0 и сотрудничество Италии с Россией и странами ЕАЭС станут главными темами форума по станкостроению (18+), который пройдет в московском Центре международной торговли 27-28 июня 2019 года. Организаторами мероприятия выступит Агентство ИЧЕ - Отдел по развитию торгового обмена посольства Италии в РФ совместно с итальянской ассоциацией производителей металлообрабатывающего оборудования Ucimu-Sistemi Per Produrre.

На форуме также обсудят новейшие разработки и предложения компаний, преимущества сотрудничества производителей двух стран и потребителей станков из России для различных отраслей промышленности, в том числе для авиакосмической, автомобильной и нефтегазовой.

Среди главных тем мероприятия - возможности по разработке решений на основе требований индустрии 4.0 и цифровизации, создание индивидуальных и гибких решений для удовлетворения потребностей российского рынка, примеры и опыт взаимодействия России и Италии, а также перспективы сотрудничества в рамках политики импортозамещения.

В дискуссии, обозначенной как "Индустрия 4.0: перспективы итало-российского сотрудничества", запланированы выступления представителей ведущих итальянских и российских производителей металлообрабатывающего оборудования, а также отраслевых ассоциаций, профильных министерств и учебных заведений. Среди основных спикеров - президент российской ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров, президент ассоциации Ucimu-Sistemi Per Produrre Массимо Карбоньеро, ректор московского государственного технологического университета "Станкин" Елена Катаева, профессор Миланского политехнического университета Мишель Монно. Запланированы выступления представителей Минпромторга РФ и Минэкономразвития Италии. В ходе круглого стола эксперты обсудят особенности применения станков и производственных процессов в автомобильной, авиакосмической и нефтегазовой отраслях.

В рамках итало-российского сотрудничества в области импортозамещения заявлены выступления представителей экспортного кредитного агентства Италии SACE (группа CDP) и Фонда развития промышленности РФ. Итогом работы станет подписание меморандума о сотрудничестве между "Станкоинструментом", Ucimu-Sistemi Per Produrre, университетом "Станкин" и Миланским политехническим университетом.

В работе форума примут участие представители станкостроительной отрасли Армении, Беларуси и Казахстана, которые обсудят вопросы сотрудничества между Италией и странами ЕАЭС.

"Форум, который пройдет 27 июня, является важным шагом в развитии итало-российского сотрудничества в стратегическом для нас секторе станкостроения", - комментирует Пьер Паоло Челесте, директор московского офиса Агентства ИЧЕ, которое вместе с итальянской ассоциацией производителей станков Ucimu-Sistemi Per Produrre организует это событие. - "В течение всего дня дискуссию будут вести предприниматели, ученые и представители итальянских и российских университетов для того, чтобы поделиться своим опытом и ноу-хау. Из этого продуктивного обмена идеями, мы уверены, возникнут новые стимулы и перспективы сотрудничества".