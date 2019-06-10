Россия и Италия обсудят возможности сотрудничества в области станкостроения

Цифровизация, индустрия 4.0 и сотрудничество Италии с Россией и странами ЕАЭС станут главными темами форума по станкостроению (18+), который пройдет в московском Центре международной торговли 27-28 июня 2019 года. Организаторами мероприятия выступит Агентство ИЧЕ - Отдел по развитию торгового обмена посольства Италии в РФ совместно с итальянской ассоциацией производителей металлообрабатывающего оборудования Ucimu-Sistemi Per Produrre.
На форуме также обсудят новейшие разработки и предложения компаний, преимущества сотрудничества производителей двух стран и потребителей станков из России для различных отраслей промышленности, в том числе для авиакосмической, автомобильной и нефтегазовой.
Среди главных тем мероприятия - возможности по разработке решений на основе требований индустрии 4.0 и цифровизации, создание индивидуальных и гибких решений для удовлетворения потребностей российского рынка, примеры и опыт взаимодействия России и Италии, а также перспективы сотрудничества в рамках политики импортозамещения.
В дискуссии, обозначенной как "Индустрия 4.0: перспективы итало-российского сотрудничества", запланированы выступления представителей ведущих итальянских и российских производителей металлообрабатывающего оборудования, а также отраслевых ассоциаций, профильных министерств и учебных заведений. Среди основных спикеров - президент российской ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров, президент ассоциации Ucimu-Sistemi Per Produrre Массимо Карбоньеро, ректор московского государственного технологического университета "Станкин" Елена Катаева, профессор Миланского политехнического университета Мишель Монно. Запланированы выступления представителей Минпромторга РФ и Минэкономразвития Италии. В ходе круглого стола эксперты обсудят особенности применения станков и производственных процессов в автомобильной, авиакосмической и нефтегазовой отраслях.
В рамках итало-российского сотрудничества в области импортозамещения заявлены выступления представителей экспортного кредитного агентства Италии SACE (группа CDP) и Фонда развития промышленности РФ. Итогом работы станет подписание меморандума о сотрудничестве между "Станкоинструментом", Ucimu-Sistemi Per Produrre, университетом "Станкин" и Миланским политехническим университетом.
В работе форума примут участие представители станкостроительной отрасли Армении, Беларуси и Казахстана, которые обсудят вопросы сотрудничества между Италией и странами ЕАЭС.
"Форум, который пройдет 27 июня, является важным шагом в развитии итало-российского сотрудничества в стратегическом для нас секторе станкостроения", - комментирует Пьер Паоло Челесте, директор московского офиса Агентства ИЧЕ, которое вместе с итальянской ассоциацией производителей станков Ucimu-Sistemi Per Produrre организует это событие. - "В течение всего дня дискуссию будут вести предприниматели, ученые и представители итальянских и российских университетов для того, чтобы поделиться своим опытом и ноу-хау. Из этого продуктивного обмена идеями, мы уверены, возникнут новые стимулы и перспективы сотрудничества".
В последние годы более 90% станков импортировалось в Россию из-за рубежа - компании-импортеры стояли в самом начале цепочки дистрибуторов и были основным и наиболее важным элементом системы дистрибуции станков.
В настоящее время в российском станкостроении функционируют порядка 80 производственных предприятий: 56 производителей металлорежущих станков и 24 производителя кузнечно-прессового оборудования. В 2017 году на долю десяти крупнейших производителей приходилось 77,5% российского рынка станкостроения.
Обеспечение технологической безопасности и лидерства российских компаний на внутреннем рынке - приоритетное направление государственной политики в сфере станкоинструментальной промышленности РФ до 2030 года. Согласно программе импортозамещения, к 2030 году планируется увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 50%.
При этом между Россией и другими странами мира происходит активная взаимная торговля металлообрабатывающими станками. В 2018 году объем импортируемого металлообрабатывающего оборудования составил 1 202 790 тыс. евро с темпами роста 16,7%, а Италия вошла в тройку лидирующих стран-поставщиков с показателем 138 633 тыс. евро (11,4%) наряду с Германией - 241 081 тыс. евро (19,7%) и Китаем - 191 963 тыс. евро (15,7%).
По данным 2018 года, в тройку лидирующих стран-получателей российского металлообрабатывающего оборудования вошли Корея - 12 683 тыс. евро (19,7%), Белоруссия - 11 560 тыс. евро (15,7%) и Казахстан - 9754 тыс. евро (11,4%). По сравнению с 2017 годом темпы роста объемов экспортируемого оборудования выросли на 9,5% и составили 67 982 тыс. евро (28,2%).
Покупатели станков в первую очередь ориентируются на своевременность и точность изготовления деталей при низких на это затратах. Среди приоритетных технических и экономических характеристик заказчики станков называют надежность их эксплуатации (96,9%), точность обработки деталей (93,6%), наличие запасных частей (91,9%) и возможность своевременного решения возникших проблем (91,3%). При этом на стоимость станка и запасных частей заказчики обращают меньше внимания - 56,9% и 59,9% соответственно. Внешний вид станка интересует заказчиков в последнюю очередь - средний показатель приоритетности этой характеристики всего 7,5%.