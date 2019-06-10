"Яндекс" и Mediascope расширят сотрудничество по измерению рекламных кампаний

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Компания "Яндекс" и исследовательская компания Mediascopе достигли договоренности о расширении сотрудничества и начали прорабатывать его варианты в сфере измерения медийных рекламных кампаний. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Один из обсуждаемых вариантов сотрудничества - измерение охвата видеорекламы на основе user-centric панели Mediascope (через специальное программное обеспечение, которое анализирует активность респондента в интернете). Это предполагает интеграцию данных о рекламных кампаниях в рекламной сети "Яндекса" в общую отчетность Mediascope в метриках и статистиках, сопоставимых с другими интернет-площадками, а также ТВ", - сообщили в компании.

Также важным шагом сотрудничества может стать работа измерительных инструментов Mediascope внутри закрытого контура сервиса "Яндекс.Облако". Это позволило бы эффективно использовать результаты оценки кампаний рекламодателей и повысить безопасность хранения пользовательских данных, что остается важной задачей для обеих компаний. Отмечается, что данные по итогам первых тестов могут появиться до конца 2019 года.

"Мы открыты для сотрудничества и ищем решения, которые позволят соблюдать баланс интересов всех участников экосистемы. Вместе с Mediascope мы планируем предложить рекламодателям несколько вариантов измерений", - цитирует пресс-служба коммерческого директора компании "Яндекс" Леонида Савкова.