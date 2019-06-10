Глава "Мегафона": акционеры СП "AliExpress Россия" намерены вывести его на IPO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Акционеры совместного предприятия "AliExpress Россия" - "Мегафон", РФПИ, Mail.ru Group и Alibaba - намерены вывести СП на IPO. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ сообщил гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"Могу сказать, что мы видим большой потенциал в акционерной стоимости СП. Оно потенциально может быть выведено на IPO, и на это мы нацелены", - отметил он, не уточнив, о каких сроках может идти речь.

По словам Вермишяна, сделка по созданию "AliExpress Россия" стала уникальной в сфере электронной коммерции. "Здесь есть классический бизнес электронной коммерции, то есть Alibaba и AliExpress. Этот бизнес встраивается в систему, где есть также очень существенный доступ к клиентской базе через "Мегафон" и Mail.ru Group. Кроме того, у "Мегафона" есть своя логистическая платформа - это физическая розница <...> Таким образом, вся логистическая обвязка включает почти 9 тыс. салонов. Все эти ингредиенты ни разу в мире вместе не собирались", - пояснил глава оператора.

Говоря о том, каким будет вклад сделки в финансовые результаты самого "Мегафона", Вермишян выразил уверенность в ее положительном влиянии за счет реализации синергии. Однако этот эффект компания сможет ощутить только, начиная с 2020 года, подытожил он.

О совместном предприятии

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия "AliExpress Россия". СП было создано для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля "Мегафона" в "AliExpress Россия" составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru - 15%. Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.