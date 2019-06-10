"Мегафон" передаст частоты для 5G в совместное предприятие с "Ростелекомом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. "Мегафон" передаст частоты, которыми владеет купленная оператором компания "Неоспринт" в Москве и Санкт-Петербурге, в совместное предприятие с "Ростелекомом". Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ сообщил гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"В силу сложившейся ситуации с частотами в России выработка компромиссного решения по высвобождению частот для 5G и их конверсии целесообразно проводить из-под одного модератора, который собирает и представляет интересы всей отрасли. Таким оператором признана компания "Новые цифровые решения" - СП "Мегафона" и "Ростелекома". Частоты, которые мы покупали отдельно, подлежат внесению в качестве вклада в уставный капитал в это СП", - сказал он.

Как отметил глава "Мегафона", передача частот может произойти уже совсем скоро. "Необходимо для этого провести определенную справедливую оценку частот, которыми владеют "Ростелеком" и "Мегафон", а также поработать над привлечением новых игроков в СП - "Вымпелкома" и МТС. Наша задача - объединить всех под одной философией: 3,4-3,8 ГГц - это самый ценный диапазон для 5G, и работа по его конверсии должна быть скоординированной", - подчеркнул Вермишян.

В марте 2019 года "Мегафон" приобрел компанию "Неоспринт СПб", владеющую диапазоном частот в Санкт-Петербурге, который может использоваться для развертывания сетей 5G. В 2018 году "Мегафон" приобрел в Москве полосу частот 24 МГц в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, на которых проводил пилотные испытания 5G во время чемпионата мира по футболу.

О совместном предприятии

В ноябре 2017 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его поддержали руководители "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2.