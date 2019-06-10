Самарский "Авиакор" может начать выпуск продукции ОАК

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Авиационный завод "Авиакор" (входит в холдинг "Русские машины", контролируемый Олегом Дерипаской) может начать производство продуктов "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Самарской области, где располагается завод.

Власти региона также ранее сообщали, что "Авиакор" может перейти под управление госкомпанией. Основная проблема авиазавода - долг в сумме около 2 млрд рублей. В основном это неотработанный аванс Минобороны РФ на поставку пяти самолетов Ан-140-100 в связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с событиями на Украине, заявлял ранее министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

"Сейчас прорабатывается вопрос о вовлечении АО "Авиакор - авиационный завод" в реализацию программ ПАО "ОАК" и интеграции в производство прорывных продуктов линейки с учетом имеющихся у предприятия компетенций. Правительство Самарской области заинтересовано в возврате лидирующих позиций АО "Авиакор - авиационный завод" в российском авиастроении", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

Ранее министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов заявил, что предприятие находится под риском ареста всех счетов, что может привести к сокращению более 1400 человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в 2019 году "Авиакор" уведомил центр занятости населения города Самара о сокращении шестого 6 июня шести работников, фактически было сокращено три человека. Других уведомлений о планируемом массовом увольнении не поступало.

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, на нем работает 1,4 тыс. человек. Компания входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". В 2015 году "Авиакор" решил приостановить программу выпуска самолетов Ан-140 из-за ситуации на Украине. Ранее завод выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154.