В России стали больше возбуждать дел против чиновников за воспрепятствование бизнесу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество уголовных дел в отношении чиновников за воспрепятствование предпринимательству выросло в 2018 году на 40%. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, такие данные привел бизнес-омбудсмену первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"За 2018 год по материалам прокурорских проверок следственные органы возбудили 101 уголовное дело по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). В 2017 году их было 73", - уточнили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Поводом для возбуждения уголовных дел стали неправомерные действия органов власти при предоставлении земельных участков в аренду и собственность, а также выдачи разрешительной документации в Крыму, Якутии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Воронежской, Курской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Томской, Ульяновской областях, Еврейской автономной области. В других случаях нарушались права при проведении проверок хозяйствующих субъектов в Татарстане, Воронежской, Самарской областях. Так, в Самарской области возбуждено уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции, который организовывал многочисленные проверки фирмы, вымогая деньги за их прекращение.

Кроме того, уголовные дела возбуждались за неправомерные действия чиновников в отношении принадлежащего предпринимателям имущества, незаконные отказы в предоставлении хозяйствующим субъектам имущественной поддержки или субсидий, а также нарушения федерального законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

"То, что по статье 169 УК возбуждено на 40% больше дел, не может не радовать. Но есть еще очень важные аспекты. Состав ст. 169 УК РФ отнесен законодателем к преступлениям небольшой тяжести. Срок давности привлечения к ответственности по ней составляет всего два года, поэтому значительная часть дел заканчивается освобождением от уголовной ответственности именно по причине истечения сроков давности", - прокомментировал статистику бизнес-омбудсмен Борис Титов, слова которого привели в пресс-службе. Он отметил, что из находившихся в производстве в 2018 году 137 уголовных дел по этой статье расследовано чуть больше половины - 79 дел, из которых только 43 передано в суд. "То есть, почти половина из расследованных дел до суда не дошла. А самые суровые приговоры по ст. 169 УК РФ - это, как правило, условные сроки", - добавил Титов.