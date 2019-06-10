Ялтинский международный экономический форум в 2020 году пройдет с 23 по 25 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Оргкомитет Ялтинский международного экономического форума (ЯМЭФ) назначил на 23-25 апреля 2020 даты проведения форума, его возглавит зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, сообщили журналистам организаторы.

"Организационный комитет ЯМЭФ также определил дату проведения следующего Ялтинского международного экономического форума - 23-25 апреля 2020 года. Оргкомитет шестого ЯМЭФ возглавит зампредседателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Козак", - приводятся в сообщении слова сопредседателя "Деловой России", главы правления фонда ЯМЭФ Андрея Назарова.

Сопредседателями оргкомитета станут глава Республики Крым Сергей Аксенов и Назаров. Кроме того, решено пригласить в состав оргкомитете врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и ряд других руководителей российских регионов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняло участие 4564 человек, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран.

Почетными гостями форума стали делегации из Франции и Сирийской Арабской Республики, а также Санкт-Петербурга и Республики Башкирии. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.