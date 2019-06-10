Россия планирует предложить Саудовской Аравии самолеты SSJ-100 в VIP-модификации

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия планирует предложить Саудовской Аравии самолеты Sukhoi SuperJet 100 в VIP-версии и среднемагистральные самолеты МС-21. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на заседании совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Видим большие перспективы в области промышленности и авиастроения. Готовы предложить саудовской стороне самолеты Sukhoi SuperJet 100 в VIP-модификации и среднемагистральные лайнеры МС-21", - сказал он.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. За рубежом SSJ 100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии, крупнейший эксплуатант в России - "Аэрофлот".

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.