Сергей Иванов допустил, что самолет SSJ еще "сырой", но конструктивных просчетов в нем нет

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не согласен с мнением о том, что в конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 есть серьезные просчеты, хотя и допускает возможность отдельных сложностей из-за пока малого опыта производства и эксплуатации новой машины. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС, комментируя недавнюю жесткую посадку SSJ в Шереметьево, в результате чего борт загорелся.

Иванов, который ранее на посту первого вице-премьера занимался вопросами промышленности и был хорошо знаком с процессом создания SSJ, подчеркнул, что высказывает лишь собственное мнение, а все официальные выводы о причинах аварии, повлекшей гибель людей, сделает специально созданная правительственная комиссия.

Спецпредставитель президента отметил, что с проблемами периодически сталкиваются и другие самолеты, например, Boeing. "Ничего совершенного нет. Я могу допустить, что Superjet еще сырой самолет, но говорить, что там какие-то серьезные конструктивные недостатки....", - сказал он, не согласившись с предположением корреспондента о просчетах в конструкции.

Иванов обратил внимание на то, что сообщения о незапланированных посадках не всегда свидетельствуют о ненадежности самолета. "Например, зажигается аварийная лампочка, что у тебя кондиционер плохо работает. Если по инструкции пилот при включении этой лампочки, которая не влияет на безопасность полета, в силу корпоративных процедур принимает решение возвращаться и сажать самолет - это корпоративные процедуры, с ними я спорить не могу. Надо каждый раз исходить из серьезности недоработок или каких-то отказов", - считает он.

Иванов обратил внимание на то, что новый российский самолет зачастую испытывает повышенное к себе внимание в отличие от машин других производителей. "Я уже читал раз десять, как... самолеты возвращались и сажались в аэропорту отбытия. Почти никогда СМИ не называли марку самолета, хотя это был либо Boeing, либо Airbus <...> А когда Superjet - это, извините, хай на всю планету. Это конкурентная борьба, просто конкурентная борьба", - считает он.

В случае же серьезных нештатных ситуаций важнейшее значение имеет и подготовка летчиков, и именно для таких ситуаций ее следует сделать более интенсивной, полагает спецпредставитель президента. "Бывают серьезные вещи, когда действительно надо экстренно сажать самолет, но тогда надо уметь сажать его вручную. Для этого надо соответственно готовить пилотов", - уверен он. "Во всех современных самолетах, включая Superjet, все [управление осуществляется] на компьютере. И летчики, конечно, исподволь, но привыкают к тому, что все делает компьютер", - считает Иванов. "На мой взгляд, я уверен в этом, надо усиливать подготовку пилотов для ручной посадки", - сказал он.