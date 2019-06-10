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ПМЭФ-2019

Армения высоко оценила участие в ПМЭФ

Глава МИД республики Зограб Мнацаканян заявил, что форум дает возможность для расширения национальной повестки Армении и повышения ее степени

ЕРЕВАН, 10 июня. /ТАСС/. Участие Армении в мировых экономических форумах, в частности, в Петербургском международными экономическом форуме (ПМЭФ), дает возможность сделать страну более узнаваемой. Такое заявление в понедельник в ходе открытых парламентских слушаний сделал глава внешнеполитического ведомства республики Зограб Мнацаканян.

"Международные площадки, в частности ПМЭФ, являются той возможностью, которая каждая страна пытается максимально эффективно использовать. Мы неоднократно демонстрировали нашу готовность активно использовать такие площадки. ПМЭФ и другие международные форумы являются инструментом для расширения нашей национальной повестки и повышения степени узнаваемости Армении. В этом контексте мы высоко оцениваем наше участие в ПМЭФ", - подчеркнул министр.

Армения была представлена на ПМЭФ на уровне премьер-министра страны.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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