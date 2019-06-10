"Русал" не планирует привлекать партнера к достройке Тайшетского алюминиевого завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. "Русал" не планирует привлекать "Русгидро" или другого партнера к достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Помимо собственных средств, компания хочет привлечь проектное финансирование для завершения строительства, сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2019 директор "Русала" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин.

"Пока мы считаем, что в состоянии достроить завод за счет собственных средств и проектного финансирования, которое мы возобновляем, - ведем переговоры с ВЭБ.РФ и синдикатом российских банков. Пока о партнере мы речь не ведем", - сказал он.

Проектное финансирование планируется привлечь до конца текущего года. По его словам, в данный момент компания инвестирует в проект только собственные средства.

В марте этого года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщал, что корпорация сохраняет планы по финансированию строительства Тайшетского завода с помощью Фабрики проектного финансирования, но пока рассмотрение этого вопроса наблюдательным советом не планируется. Меморандум по финансированию строительства завода был подписан в феврале 2018 года, предполагалось, что финансирование участниками синдиката будет проходить в равных долях сроком на 14 лет. Объем участия ВЭБ.РФ должен был составить 18,5 млрд рублей из 80,3 млрд рублей, планируемых на строительство завода.

Мухамедшин также сообщил, что запуск Тайшетского завода планируется в 2021 году.

"Тайшет мы рассчитываем запустить в 2021 году", - сказал он. Таким образом, запуск завода был вновь перенесен - весной СМИ со ссылкой на слова гендиректора "Русала" Евгения Никитина сообщали, что запуск завода планируется в IV квартале 2020 года.

Сложный проект

"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. В 2016 году "Русал" предложил "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (которым компании владеют паритетно - прим. ТАСС).

В апреле 2018 года совет директоров "Русгидро" после почти года детальной проработки условий вхождения в проект "Русала" по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода одобрил предварительные условия вхождения в проект. Предполагалось, что "Русгидро" получит долю в 50% в заводе проектной мощностью почти 429 тыс. тонн алюминия в год при минимально возможных инвестициях и рисках для основной деятельности компании. Стороны договорились, что в случае, если Тайшетский проект до начала 2035 года не сможет достичь проектной мощности, то будет реализован механизм выхода из него.

После попадания "Русала" под санкции США в апреле 2018 года, "Русгидро" и "Русал" взяли паузу по вопросу совместной достройки Тайшетского алюминиевого завода.

27 января по времени Вашингтона (28 января по Москве) Министерство финансов США объявило о снятии санкций с "Русала".