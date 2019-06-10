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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Силуанов: цены на нефть могут упасть до $30 за баррель, если ОПЕК+ не продлит сделку

Соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки истекает в июне

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель, до $30 за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти летом 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены [на нефть] могут упасть ниже $40, и к $30 за баррель", - сказал Силуанов.

Соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки истекает в июне. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече.

Мониторинг ОПЕК+ в Джидде (Саудовская Аравия) завершился 19 мая решением продолжить консультации об уровнях добычи на второе полугодие до июня. Принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана. К тому же найти общее понимание о будущем сделки за месяц с небольшим должны Москва и Эр-Рияд.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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