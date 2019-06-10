Microsoft рассказала о характеристиках нового Xbox

Консоль Xbox следующего поколения будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One. Релиз новой приставки намечен на 2020 год, сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на выступление представителей компании Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo (E3).

Консоль получила кодовое название Project Scarlett. В нее будет встроен SSD нового типа, что позволит, по словам разработчиков, в разы ускорить установку и загрузку игр.

Приставка будет оснащена процессором AMD на архитектуре Zen 2, видеокартой Navi и оперативной памятью формата GDDR6. Новинка будет поддерживать разрешение 8K, а частота кадров достигнет 120 в секунду.

Microsoft также представила игру Halo Infinite, которая выйдет одновременно с новой консолью Xbox.