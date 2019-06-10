ВЭБ.РФ и РФПИ планируют взаимно учитывать экспертизу в рамках нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и РФПИ намерены взаимно учитывать экспертизу, подготовленную госкорпорацией и фондом в рамках нацпроектов. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" и информационному агентству ТАСС сообщил председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"В принципе, мы договорились с Кириллом Дмитриевым (глава РФПИ - прим. ТАСС), что мы научимся доверять друг другу. Если они принесут нам интересный проект, мы поверим их экспертизе, дадим кредит. А им надо научиться принимать нашу экспертизу так, чтобы мы могли прийти и сказать: "Мы посмотрели - хороший проект, но не хватает капитала. Дадите?", - сказал он.

При этом жесткие требования по доходности РФПИ могут стать ограничением для вхождения фонда в проект. "И, если они в эту доходность не вписываются, мы договорились так, что они будут давать свою экспертизу и говорить: "Хороший проект, нам по доходности не подходит". Поэтому мы вместе толкаться не будем", - пояснил Шувалов.

"Мы здесь никаким образом друг другу не мешаем, мы помогаем. РФПИ покупает капитал, а мы не хотим покупать капитал", - добавил он.