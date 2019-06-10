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ВЭБ.РФ не исключает вхождение в капитал некоторых проектов в рамках нацпроектов

В целом, ВЭБ.РФ готов профинансировать проекты на 3 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ сосредоточится на предоставлении заемного капитала и гарантий для реализации проектов в рамках нацпроектов, однако не исключает вхождение в капитал компаний в некоторых случаях. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" и информационному агентству ТАСС рассказал председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях Петербургского международного экономического форума.

"На самом деле, мы должны в исключительных случаях уходить в капитал, лучше, если Кирилл Александрович (Дмитриев, глава РФПИ - прим. ТАСС) будет сам эти акции покупать. А нам надо работать больше с кредитами и с гарантиями. Но мы не исключаем, что когда нужно - будем входить в капитал", - сказал он.

В целом, ВЭБ.РФ готов профинансировать проекты в рамках нацпроектов на сумму 3 трлн рублей до 2024 года.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссия
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