Минфин не рассматривает передачу акцизов на табак в бюджет регионов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минфин РФ на данный момент не намерен предлагать передачу акцизов на табак в бюджет регионам РФ. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Мы приняли решение о том, чтобы отдать акцизы на нефтепродукты субъектам РФ. Что касается акцизов на табак, пока не готовы к таким предложениям", - сказал он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил ТАСС, что комитет планирует в 2020 году подготовить изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ по зачислению части доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов и зачислять в бюджеты регионов 30% доходов от акцизов.

Как отмечалось в принятом ранее постановлении Совфеда, где отражены предложения сенаторов по формированию бюджета, палата рекомендует правительству РФ при работе над проектом бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотреть вопрос о зачислении части доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов, основываясь на объемах реализации продукции. Сейчас табачные акцизы в полном объеме поступают в федеральный бюджет.

Сенатор добавил, что по итогам 2018 года сумма доходов от акцизов на табак составила почти 600 млрд рублей. По его мнению, при зачислении части этих доходов в региональные бюджеты субъекты РФ будут более заинтересованы в борьбе с контрафактом, поступающим из-за рубежа.