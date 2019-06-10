Комитет Госдумы одобрил освобождение региональных "мусорных" операторов от НДС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС). Планируется, что инициированный правительством РФ законопроект Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июня.

"Предлагается освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации услуг соответствующих организаций", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроект дает субъектам РФ право устанавливать для региональных операторов организаций ставку 0% по налогу на прибыль организаций "в целях стимулирования развития деятельности по предотвращению вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в рамках реализации принципа "двух ключей".

Региональные операторы по обращению с бытовым мусором заработали в России с 1 января 2019 года в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Эти компании отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. По данным Министерства природных ресурсов и экологии и ассоциации регоператоров "Чистая страна", в России этот статус получили около 250 компаний. Под их контроль в той или иной мере перешел рынок в 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть регионов должны внедрить новую систему по итогам первого квартала 2019 года.