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Новак не исключил падения цен на нефть до $30 за баррель из-за перепроизводства

По словам министра энергетики, "многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель из-за перепроизводства. Об этом министр сообщил журналистам по итогам заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме, заявил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель, если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении сделки по ограничению добычи.

"Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление", - сказал Новак.

"Сегодня есть большие риски перепроизводства, на надо поглубже все проанализировать", - добавил министр.

Соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки завершается 30 июня. С апреля страны ОПЕК+ обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов договориться пока не удалось. Встреча, на которой планировалось принять решение, должна была состояться в конце июня, но была перенесена на июль.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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