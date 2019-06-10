Доля Роскосмоса в создаваемом с властями Москвы научно-производственном кластере будет 25%

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Екатерина Лука/. Доля Роскосмоса в создаваемом "Научно-производственном кластере" (НПК) на базе Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева составит 25%. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил создать "Национальный космический центр" (НКЦ) на базе завода за счет реновации его объектов и территорий, при этом часть неиспользуемых земель будет выделена для создания второго объекта - "Научно-производственного кластера" столицы.

"Организационно-правовая форма - точно будет акционерное общество с распределением долей в зависимости от имущественного вклада. По решению президента [РФ], у Роскосмоса должна остаться доля не менее, чем четверть в итоговом предприятии. Мы сейчас разрабатываем концепцию развития для данной территории, после чего определимся с моделью управления", - сказал Ефимов. Ранее доля госкорпорации в создаваемом предприятии публично не озвучивалась.

Экономический эффект для Роскосмоса

По данным Роскосмоса, в рамках совместного предприятия Центр Хруничева будет входить в проект землей, это около 90 га, Москва входит в это совместное предприятие 7 га земли, которые сейчас ничем застроены. Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства госкорпорации пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га. На сайте Роскосмоса отмечается, что суммарный экономический эффект от реализации проекта составит 44,6 млрд рублей, при этом непосредственно для Центра Хруничева - 33,3 млрд рублей.

Как сообщалось ранее ТАСС, проект также предполагает ускорение плана финансового оздоровления "Центра Хруничева". По оценке главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, за счет освобождения избыточных площадей и перехода на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжения ежегодные издержки предприятий аэрокосмической отрасли снизятся на 229 млн рублей. Помимо этого, за счет реализации площадок и создания совместного предприятия с властями Москвы завод сможет быстрее рассчитаться по кредитам с банками.

К тому же предприятия Роскосмоса, которые переедут в будущий НКЦ, сэкономят на налоге на землю и электроэнергии. Общая экономия - 607 млн рублей в год.

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.