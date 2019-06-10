Хватит ныть. Почему в России быть пессимистом стало не круто

XXIII Петербургский международный экономический форум завершился 8 июня. Его главные мероприятия были посвящены теме "Формируя повестку устойчивого развития". ТАСС публикует статью из журнала ПМЭФ-2019 о том, как на практике меняется бизнес-среда в России. Россия долгое время была страной хронически грустной, но сейчас тенденция меняется, особенно в бизнес-среде. Мы нашли трех предпринимателей, каждый из которых по-своему строит в стране "культуру оптимизма". Иногда даже не вполне понимая, что это такое. Метод географический Юрий Усков, создатель IT-компании iSpring: "Просто не пытайся уехать из Йошкар-Олы" В мире существует несколько горячих точек IT-предпринимательства. Чем обусловлено их появление именно в том или ином месте? Ничем. Только тем, что какой-нибудь позитивный и упрямый человек решил: я хочу делать свой бизнес именно здесь. И пусть весь мир под меня подстраивается. Юрий Усков как раз из таких укорененных. Его любовь к Йошкар-Оле не помешала ему создать IT-компанию iSpring с оборотом более $10 млн, 80% из которых приходится на международные рынки.

Описание Юрий Усков © iSpring

Предки Ускова жили здесь 300 лет. Юрий родился в рабочей семье, отец и мать посвятили всю жизнь оборонному заводу. Во время Великой Отечественной сюда эвакуировали стратегические производства, которые и превратили захолустный Царевококшайск в индустриальный город. Через 60 лет СССР исчез, остались лишь заводы и тупиковая железнодорожная ветка. Но идея Ускова состоит не только в том, чтобы просто жить в Йошкар-Оле и дышать свежим воздухом: он хочет сформировать очаг интернет-предпринимательства. Уже сформировал. "Procter&Gamble находится в Цинциннати — он размером с Йошкар-Олу. Главный офис Ford расположен в Дирборне — вы о таком городе слышали? Основатель Walmart Сэм Уолтон построил свою империю из городка Бентонвилл (штат Арканзас), — Усков с жаром перечисляет многочисленные примеры компаний, выбравших децентрализованный образ жизни. — Мне постоянно задают этот дурацкий вопрос: а че не в Москве? Как будто других способов развития нет. Сейчас XXI век, и в новой индустрии география практически никакого значения не имеет".

Случай iSpring действительно говорит о том, что хорошая команда может существовать вне любых географических условностей. Продукт у iSpring не знает языковых преград и административных границ. С 2000 года вместе со своим другом и компаньоном Сашей Галочкиным Усков создал целую линейку инструментов для онлайн-обучения, став одним из лидеров в сегменте Learning Management System (LMS). Это что-то вроде собственного корпоративного онлайн-университета под ключ. iSpring продает для этого весь спектр решений. Продуктами, которые в Йошкар-Оле создают и поддерживают 250 сотрудников iSpring, пользуются уже более 53 тыс. человек по всему миру. Ее клиентами уже стали Microsoft, Procter&Gamble, Oracle, IBM, Tesla Motors, Siemens, Pfizer, Lego и другие гиганты.

Усков считает, что бизнес похож на большой спорт. И это не только про новые планки и рекорды. 20 лет назад им руководил спортивный интерес — разработать что-нибудь этакое и прибежать быстрее всех. Со временем Юрий понял, что энергию двигаться дальше ему дает именно то место, где он родился и остался. А по закону сохранения энергии, она должна не только откуда-то уйти, но и куда-нибудь вернуться. И Усков пытается вернуть ее в Йошкар-Олу. Безрассудный пример заразителен. Глядя на iSpring, еще несколько предпринимателей с сопоставимыми оборотами уже приземлились в Марий Эл. Недавно Юрий возглавил местную ассоциацию IT-компаний, в которую вошли десять местных резидентов. Йошкар-Ола уже переманивает из столицы ценные кадры — даже директор по развитию самой iSpring Владимир Хрыпун приехал сюда из Москвы и в считаные годы стал местным патриотом. "Свежий воздух, двести метров до офиса, все есть, но ничего лишнего — это просто рай для трудоголика", — говорит Хрыпун. Аномальная концентрация программистов в Йошкар-Оле теперь видна невооруженным глазом: достаточно зайти в какое-нибудь городское кафе с вай-фаем. Бородатых интровертов все чаще можно увидеть и в окрестных деревнях: сама iSpring успешно колонизирует Ивановку, расположенную в 23 км от города. Все это "постиндустриальное крестьянство" чувствует себя здесь вольготно: компания помогает молодым специалистам купить землю и построить дом. Экосистему дополняют курсы программирования, робототехники и дизайна для школьников, а также частный лицей, придуманный по модели советских физматшкол. Усков пытается накачать Йошкар-Олу сингулярностью — сделать из нее "точку с бесконечной плотностью, где нарушены все законы физики, а предположения о будущем неизвестны". Если верить науке, то именно так и рождаются новые вселенные.

Метод психологический Виктория Шиманская, Skillfolio: "Превращение нытика в оптимиста — это технология" Школу в детстве не любили многие. Девочка Вика училась очень хорошо, но ее возмущали формализм, давление на личность и отсутствие креативного подхода. Однажды ей вернули ее олимпиадную работу по литературе с резолюцией: "Ученица 7-го класса не могла написать текст такой сложности". Вика потребовала, чтобы с ней провели дополнительное тестирование, но педагоги отказались.



"Когда я вырасту, то обязательно создам школу, в которой дети будут учиться не в классах, а на природе, — еще в 8 лет рассказывала Вика маме. — И еще в ней главными будут не оценки. Это же так просто — спросить ребенка, что ему самому интересно, и помочь стать сильнее". Детская мечта выросла вместе с Викой и превратилась в собственный бизнес. Сегодня Виктория Шиманская — доктор психологии, ведущий эксперт в области эмоционального интеллекта (EQ) и развития soft-skills, преподаватель МГИМО, ВШГУ, МИП. Шиманская верит, что в системе образования EQ не менее важен, чем в бизнесе, она автор первой российской запатентованной методики его развития у детей. Сначала семья Шиманских придумала "Академию Монсиков" — забавных существ, которые дают детям то, чему их не учат в школе. Проект перерос в бизнес, один только совокупный тираж книг перевалил за полмиллиона экземпляров. Монсиков выкупили инвесторы, а сама Виктория вместе с мужем Алексеем пошла дальше — делать проект для подростков и взрослых.

Описание Виктория Шиманская с мужем Алексеем и детьми © Skillfolio

Любой бизнес для предпринимателя начинается с двух вопросов: чего не хватает людям и в чем ты сам сильнее других. Более 20 лет Виктория посвятила психологии и методологии, а Алексей управлял сложными технологическими разработками. Так они оказались на рынке #EdTech (Educational technology), который как раз соединяет в себе технологии и образование. Мало что деморализует человека сильнее, чем осознание того, что он трудится бесполезно — даже зарабатывая деньги. Доказано: люди, недовольные своей работой, становятся циничными, теряют энтузиазм, у них снижается самооценка — не найдя применения своим талантам, человек в конце концов превращается в вечно всем недовольного нытика. Самореализация — неотъемлемая часть культуры оптимизма. По данным аналитического центра НАФИ, 53% россиян не удовлетворены своей работой. Викторию и Алексея Шиманских эта цифра не шокирует, а вдохновляет. Ведь из нее следует, что в стране огромный скрытый ресурс творческой энергии, которую надо лишь активизировать. И они знают как. "Эмоциональный интеллект можно развивать всю жизнь, — утверждает Шиманская. — Доказано: коэффициент EQ влияет не только на психологическое состояние человека, но и на его успехи. 90% успешных руководителей — это люди с развитым эмоциональным интеллектом". Сейчас многие компании ориентированы на то, чтобы делать своих работников счастливыми. Такова философия "бирюзовых" структур — "организаций будущего", где каждый сотрудник воспринимается как самостоятельно действующая личность. И работодателей ХХI века все чаще не интересует классическое резюме. Они хотят видеть совокупность опыта и ваших навыков — профессиональных и личностных. А значит, им нужен сервис, который умеет составлять цифровой профиль всех способностей человека, а также выдавать рекомендации по его развитию. И супруги Шиманские такой сервис создали.

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Они назвали его Skillfolio.ru — от слияния слов skills и portfolio. Программа определяет ролевые поведенческие модели, высчитывает уровень EQ сотрудника. В дипломе написано "маркетолог", но один человек по своей ролевой модели — аналитик, а другой — креатор, и это два абсолютно разных маркетолога. Skillfolio, как комплексная HR-система, позволяет строить цифровой профиль и создавать индивидуальные траектории роста сотрудника с учетом целей и задач компании — причем не только вертикально, но и горизонтально. Skillfolio помогает "перекрашиваться" в бирюзовый цвет не только бизнесу, но и госструктурам. В ГБУ "Малый бизнес Москвы" совсем скоро каждый предприниматель сможет создавать индивидуальные траектории развития, выбирая из 40 тыс. бесплатных образовательных программ и сервисов. "Методика применима в любых системах управления, в том числе в управлении государством, — утверждает Алексей Шиманский. — Эта идея, между прочим, прописана в программе "Цифровая экономика Российской Федерации". Но Шиманские считают, что не обязательно ждать, когда пройдет полжизни, чтобы найти свое истинное призвание. Их Skillfolio в качестве эксперимента уже работает в школах Москвы, Новгорода, Алтая и Дальневосточного федерального округа. Сотни педагогов проходят курс обучения, а тысячи школьников создают цифровые профили своих талантов и компетенций. Эта же технология взята на вооружение в МДЦ "Артек", где уже третий год Шиманские являются тематическими партнерами "Цифрового поколения" и "Школы будущего".



"Я верю, что Россия может стать страной жизнерадостных и позитивных людей, а не вечно хмурых, какими нас принято считать, — говорит Виктория. — Главное — помочь человеку раскрыть свой потенциал. К новой экономике мы сейчас готовы даже лучше, чем многие страны Запада. Наши люди привыкли к частым изменениям, приспособлены к ним генетически. Такова отличительная черта русского оптимизма — что бы ни случилось, мы верим: все в конце концов будет хорошо". Метод литературный Дмитрий Соколов-Митрич, Лаборатория "Однажды": "Оптимисты не должны молчать" "Текст" в переводе с латинского означает "ткань, сплетение, соединение". Слова и буквы могут быть просто словами и буквами, а могут — софтом для мозгов, из которого сотканы целые культуры. Все мы живем и мыслим в русле того или иного сюжета — либо разрушительного, либо созидательного. Мы — это и отдельные личности, и большие команды, и целые народы, и цивилизации.

Это краткое содержание слишком умного разговора с Дмитрием Соколовым-Митричем — журналистом и основателем Лаборатории "Однажды" — компании, которая создает и продает "истории успеха". "Не обязательно "успеха", — поправляет Дмитрий. — Мы вот только что выпустили в издательстве "Альпина" книгу, в которой известные предприниматели делятся своими провалами. Но люди читают и все равно вдохновляются". Соколов-Митрич — фамилия в журналистике известная. Лауреат высшей профессиональной награды "Золотое перо", за свою 25-летнюю карьеру он опубликовал тысячи репортажей, объездил всю страну и полмира, написал 11 книг, стал одним из создателей журнала "Русский репортер". И вдруг — заскучал. Стало ясно: следующие 20 лет будет все то же самое — крутые темы, интересные командировки и бесконечная реальность не в самых лучших своих проявлениях. "В этот момент мне предложили написать книгу про "Яндекс", — рассказывает Дмитрий. — Когда я соглашался, я, честно говоря, не предполагал, что работа над ней полностью изменит мой взгляд на мир".

"Яндекс.Книга" стала евангелием компании, а Соколов-Митрич понял, чем хочет заниматься следующую половину своей активной жизни — изучать этих странных людей, которые называются предпринимателями, рассказывать их истории и в конечном счете создавать в России то, чего в ней никогда не было, — культуру оптимизма. "Я даже помню точно тот момент, когда у меня окончательно оформилось это желание, — признается Дмитрий. — Я брал интервью у Эстер Дайсон, это очень авторитетный американский инвестор. И задал ей вопрос, тогда он мне еще не казался глупым: "В чем главная проблема России?" Эстер нахмурила лоб, как будто у нее зуб заныл, и ответила: "Главная проблема России в том, что здесь слишком много людей постоянно друг друга спрашивают: в чем главная проблема России".



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