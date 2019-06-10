МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает продлить нулевую экспортную пошлину на пшеницу на два года, до июля 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном министерством.

Документ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Минсельхоз РФ 8 мая предложил продлить нулевую пошлину на экспорт пшеницы сроком на один год. По мнению представителей министерства, ожидаемый в России в 2019 году урожай в размере 118 млн тонн позволит полностью обеспечить внутреннее потребление, а также создаст хорошие предпосылки для экспорта.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились, таким образом, выиграть от резкого падения рубля. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 года и должна была действовать до 1 июля 2018 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29 июня 2018 года постановил продлить срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года.