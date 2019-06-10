Украина планирует выпуск семилетних евробондов

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Украины планирует выпуск семилетних еврооблигаций, номинированных в евро. Об этом в понедельник сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Делегация Украины отправляется на встречи с инвесторами, которые на протяжении четырех дней планируется провести в четырех городах: Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан", - написала она в Facebook.

По информации пресс-службы Минфина, для проведения ряда встреч с инвесторами привлечены BNP Paribas и Goldman Sachs International.

В последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму $750 млн под 8,994% годовых и десятилетние на $1,250 млрд под 9,750%.