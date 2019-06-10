Страховой компании ВСК потребуется заменить менее 2% активов из-за новых требований ЦБ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Страховой компании ВСК потребуется заменить менее 2% активов в результате введения Банком России новых требований к финансовой устойчивости страховщиков в 2021 году, сообщил в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума председатель совета директоров компании Сергей Цикалюк.

"Фактически нам это (докапитализация - прим. ТАСС) не потребуется. Внутренние требования компании к своим активам более жесткие, чем требования, установленные ЦБ. Нам потребуется заменить менее 2% активов. Если говорить о других компаниях - думаю, что основная часть крупных страховщиков к этому также готовы", - сказал он.

По словам Цикалюка, активы группы ВСК по итогам 2018 года составили 133 млрд рублей: таким образом, заменить нужно будет активы на 2,66 млрд руб.

При этом он отметил, что новая модель будет служить повышению прозрачности и устойчивости страхового сектора и доверия к страховой индустрии. "Реализация новых требований приведет к еще большей консолидации рынка. В любом случае для ответственных страховщиков должен быть определен переходный период для изменения структуры финансовых активов и страхового портфеля", - сказал глава совета директоров компании.

В целом по рынку уровень докапитализации (либо в виде денег в капитал, либо в виде замещения "плохих" активов) составит до 18% от суммарного капитала страховщиков (по итогам 2018 года это соответствует 122 млрд руб.), оценил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния в интервью "Коммерсанту".

ЦБ РФ 1 марта предложил рынку новую модель оценки финустойчивости. Модель предполагает, что при расчете капитала и оценке активов будут учитываться все обязательства страховой компании, а не только страховые, при этом предлагается перечень "плохих" активов, которые не будут учитываться при расчете собственных средств. Кроме того, регулятор предлагает ограничить 10% вложения на одного контрагента и учитывать влияние на стоимость активов стрессового макроэкономического сценария. ЦБ предполагает, что благодаря новой системе с учетом переходных периодов к 2025 году будет достигнута финансовая устойчивость страховщиков на уровне надежности 90%.