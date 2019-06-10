Украина запасла более 12 млрд куб. м газа

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 10 июля составляют 12,050 млрд куб. м, что на 20% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АО "Укртрансгаз" в Facebook.

По данным компании, за первую декаду июня среднемесячный объем закачки составил 72 млн куб. м. В целом за неделю, в период с 3 по 10 июня, объем газа в ПХГ увеличился на 5,1% (на 592 млн куб. м).

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа. Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются непрерывающимися.