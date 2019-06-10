Токаев заявил, что строительство АЭС в Казахстане пока не планируется

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, заявил, что строительство АЭС в республике пока не планируется.

"Строительства АЭС у нас в повестке еще не стоит. Если и будет, то этот вопрос мы в обязательном порядке будем согласовывать с населением. Это очень ответственный и очень актуальный вопрос", - сказал он на пресс-конференции в столице республики в понедельник.

Ранее Министерство энергетики Казахстана сообщило, что правительство республики изучает вопрос о необходимости строительства АЭС, окончательное решение пока не принято. На сегодняшний день для строительства рассматривают две площадки: в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области и в поселке Улкен в Алма-Атинской области.

Президент России Владимир Путин 3 апреля в ходе встречи с Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.