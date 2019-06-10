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Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян расчетами по кредитам

Правительство ожидает роста реальных доходов населения выше инфляции, отметил первый вице-премьер
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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"Мы видим, что в реальном выражении растут социальные выплаты, но показатели, которые влияют на реальные доходы - расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор [сокращение теневого сектора в экономике], они тянут показатель "реальные доходы" вниз", - пояснил Силуанов.

Вместе с тем, по его словам, правительство ожидает роста реальных доходов населения выше инфляции.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на 0,2% с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года.

Счетная палата видит риски того, что реальные доходы населения в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

Минэкономразвития РФ в свою очередь ожидает роста реальных располагаемых доходов россиян на 1% в 2019 году.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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