Круизные ледоколы в России могут произвести через 3,5 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Первый проект круизного ледокола в России может появиться через год, готовый образец - через 3-3,5 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

"Я думаю, что первые проекты (круизных ледоколов - прим. ТАСС) мы сможем увидеть как проект на бумаге или в модели через год. А дальше уже все будет зависеть от заказчика. Если будет заказчик, то через 3-3,5 года можно будет ожидать изделие в металле. Законченное или незаконченное - это под знаком вопроса. Главное - заказчик", - заметил Рахманов.

Топ-менеджер добавил, что круизный туризм - востребованное направление, за 2018 год он превысил $6 млрд.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.