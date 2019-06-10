Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Прогноз составлен на основе анализа трат по российским картам Visa за границей в физических точках продаж с июня по август за период с 2015 по 2018 год, исключая страны ближнего зарубежья, отмечают в пресс-службе.

"По оценке компании, ожидается, что этим летом объем трат россиян по картам Visa за рубежом, включая снятие наличных, увеличится на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество используемых за границей карт тоже вырастет, примерно на 10%", - говорится в сообщении платежной системы.

Согласно прогнозу, держатели 2,3 млн карт Visa в среднем за поездку будут пользоваться одной картой около 11 раз, а суммарные расходы по ней составят $826, из которых 17% россияне потратят наличными, а 83% - на оплату товаров и услуг через платежные терминалы.

Также Visa ожидает, что наибольший рост объема безналичных платежей по сравнению с прошлым летом будет наблюдаться в Тунисе, Грузии и на Кипре. Там расходы россиян по картам могут увеличиться на 25%. Рост трат по картам в Европе составит 8%, в Северной Америке и Азии - 12% и 11% соответственно.

Помимо этого, по данным Visa, летом 2018 года почти две трети от общего объема всех потраченных за рубежом по картам Visa средств россияне оставили всего в десяти странах мира, семь из которых находятся в Европе. Италия является рекордсменом среди стран Европы, а замыкают десятку лидеров Кипр и Турция.