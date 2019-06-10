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Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%

По данным Росавиации, этот показатель составил 10,54 млн пассажиров

ТАСС, 10 июня. Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в мае российские перевозчики обслужили 10,54 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,5%", - говорится в сообщении.

В частности, "Аэрофлот" нарастил пассажироток на 6,2%, до почти 3 млн пассажиров, S7 - на 24% (до 1,16 млн пассажиров), "Россия" - на 9,8% (до почти 1 млн пассажиров), "Победа" - на 43,9% (до 861 тыс. пассажиров), "Уральские авиалинии" - на 11,4% (до 820 тыс. пассажиров).

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