Производство золота в России в январе - апреле выросло на 10,2%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России в январе - апреле 2019 года составило 78,29 тонны, говорится в сообщении Минфина. По сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года этот показатель увеличился на 10,2%.

В том числе производство добычного золота за отчетный период возросло на 12,5%, до 61,53 тонны, попутного - на 22%, до 6 тонн. В то же время вторичное производство золота сократилось на 2,5%, до 10,76 тонны.

Производство серебра в России в январе - апреле текущего года снизилось на 7,8%, до 303,51 тонны, в том числе добычного - на 0,9%, до 133,64 тонны, попутного - на 1,7%, до 103,98 тонны, вторичного - на 25,5%, до 65,89 тонны.