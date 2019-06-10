Власти Югры начнут использовать нейросеть для мониторинга рисков разливов нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Нейросеть для оперативного мониторинга рисков разливов нефти планируется начать использовать в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Югре до конца 2021 года. Об этом в понедельник сообщила губернатор региона Наталья Комарова на пленарном заседании Международного IT-форума стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Имитационную модель (технология на основе нейросети - прим. ТАСС) мы планируем получить в 2021 году. Данная нейросеть позволяет оценить степень рисков аварийных разливов нефти на лицензионных участках и незаконных рубок лесных насаждений по участковым лесничествам", - сказала Комарова.

По ее словам, контрольно-надзорные органы будут планировать маршруты патрулирования с учетом полученной информации. "По сути, модель работает так: где машина видит риски, туда отправляются инспекторы [для фиксации разлива нефти]", - пояснила глава региона.

В 2018 году в ХМАО добыто 236,4 млн тонн нефти, что на 0,5% больше чем в 2017 году. На долю автономного округа приходится порядка 42,5% общероссийской добычи нефти, по этому показателю регион занимает первое место в стране.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС.

В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.