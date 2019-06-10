Первые после возобновления производства вагоны Усть-Катавского завода отправлены заказчику

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Первые два трамвайных вагона направлены Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, Челябинская область) в Магнитогорск после годового простоя предприятия. Об этом говорится в пресс-релизе Объединенной ракетно-космической корпорации.

"Первые два вагона сегодня отправлены в Магнитогорск, еще три трамвая в соответствии с графиком должны прибыть до 24 июня", - отмечается в сообщении.

Остальные трамваи (всего УКВЗ должен поставить 15 вагонов) будут отгружены до середины сентября. На них будет нанесен логотип, созданный к юбилею города.

В пресс-службе подчеркнули, что транспортные средства "имеют широкие дверные проемы и низкопольные накопительные площадки в центральной части вагона" для увеличения скорости посадки и высадки пассажиров и комфортного перемещения людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

Заказ на производство трамваев для Магнитогорска более чем на 30% увеличил загрузку производства во второй половине 2019 года.

Возобновление производства

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter, что Усть-Катавский вагоностроительный завод начал работать после года застоя. Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл аукцион на поставку трамваев в этот город. Предприятие поставит 15 вагонов за 258,7 млн рублей.

Рогозин в своем письме на имя губернатора Челябинской области сообщил, что УКВЗ в ближайшее время требуется заказ на 100 трамваев в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Отсутствие заказа, отмечалось в письме, может привести к остановке производства на заводе и массовым увольнениям.

Усть-Катавский вагоностроительный завод является филиалом Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос). Осенью УКВЗ планируется выделить в самостоятельное юридическое лицо.