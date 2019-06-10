E.ON инвестирует в технологию по разработке экологичных распределителей электроэнергии

ТАСС, 10 июня. Немецкий энергетический концерн E.ON инвестирует в стартап, занимающийся разработкой распределительных устройств, работающих без выделения парниковых газов. Об этом сообщает издание Power Engineering International.

По словам представителей E.ON, инвестиции в берлинский стартап Nuventura - это шаг на пути к реализации цели по минимизации вредных выбросов в процессе работы электросетей. Распределители энергии, разработанные Nuventura, используют сухой воздух вместо гексафторида серы (SF6) - синтетического газа, удерживающегося в атмосфере более 3000 лет. По оценкам экспертов, парниковый эффект одного килограмма SF6 в атмосфере эквивалентен более 23,5 т CO2 в каждом столетии.

Кроме того, новые распределительные устройства будут проще в эксплуатации по сравнению с распределителями на базе SF6. Они дадут возможность устанавливать датчики прямо в газовых баллонах для последующего контроля работы оборудования и сбора эксплуатационных данных для аналитики "умных сетей". На основе данных датчиков операторы смогут оптимизировать цикл технического обслуживания и прогнозировать необходимые действия для обеспечения бесперебойной подачи электричества.

E.ON и Nuventura планируют пилотный запуск проекта совместно с немецким оператором электросетей E.DIS на станции Кетцин, расположенной на территории лаборатории E.DIS Energy Transition Lab.