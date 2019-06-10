Минсельхозпрод Татарстана рассчитывает на компенсацию за гибель озимых

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают получить финансовую помощь после гибели озимых культур, ущерб оценивается в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов.

"Весной 218 тыс. га озимых у нас погибло, по республике был введен режим чрезвычайной ситуации. <…> Сегодня документы на 218 тыс. га подготовлены и сданы в Минсельхоз России, общий ущерб составляет 1,6 млрд рублей. Пока Москва проводит экспертизу, документы приняты, и, конечно, есть огромное желание получить хотя бы частично финансовую помощь пострадавшим хозяйствам на эту сумму", - сказал он.

Габдрахманов отметил, что гибель подтверждена фотографиями и комиссионной оценкой. Всего аграрии республики посеяли 553 тыс. га озимых культур.

Как сообщил ранее глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов, к истощению растений привели высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега. Состояние озимых также ухудшил мороз 13-15 апреля - до минус 18 градусов. 5 июня власти республики отменили режим ЧС, введенный соответствующим распоряжением от 2 мая.