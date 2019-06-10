АСИ: изменения СанПиН позволят сэкономить на строительстве школ около 3,5 трлн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Внесение изменений в действующие нормативно-технические акты и санитарно-эпидемиологические нормы (СанПиН) позволит сэкономить на строительстве школ и создании 6,5 млн ученических мест около 3,5 трлн рублей. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор ставшего одним из инициаторов внесения изменений в СанПиН Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 июля подготовить предложения по оптимизации нормативно-технических актов и санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) для сокращения затрат на строительство школ без ущерба качеству и безопасности.

"Впервые мы представили проект строительства малокомплектных школ на застроенных территориях, инициатором которого является бизнесмен из Екатеринбурга Евгений Голубенко, на наблюдательном совете АСИ. Решив проблему устаревших СанПиН для новых школ, мы можем сэкономить порядка 3,5 трлн рублей на создание 6,5 млн мест для школьников. В рамках проекта предложены девять поправок в действующие нормы, в числе которых изменения требований к инсоляции, организации освещения, разрешение размещать помещения в цокольном и подвальном этаже, изменение необходимого расстояния санитарно-защитной зоны школ, многофункциональность, дающая возможность совмещать помещения", - сказала она.

По словам Чупшевой, на заседании наблюдательного совета были представлен также проект малокомплектной школы "на 30% меньше по площади, но с функциональностью такой же". "Ежегодные траты на обслуживание школ мы можем сократить на 230 млрд рублей по всей стране, а также сделать образовательные учреждения современными, многофункциональными и абсолютно удобными для обучения и нахождения детей", - пояснила Чупшева.

Экономичный подход

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС инициатор проекта Евгений Голубенко, в настоящее время по действующим стандартам на каждого ребенка в школе должно приходиться 23 кв. метра площади. Он отметил, что при реализации проекта малокомплектной школы позволит сэкономить при строительстве здания до 500 млн рублей. "Я проанализировал проект, который по всем нормам СанПиНа построен - 57% помещения в нем не используется, или используется 15 минут в день, тем не менее расходы на содержание этих помещений и здания в целом необходимы существенные. Мы создали свой проект, где рекреационные зоны совместили с актовыми залами, мы эффективно использовать стали подвальные помещения, стали совмещать определенные пространства - мы получили 13 кв. метров на ребенка, то есть на одной школе мы смогли сэкономить 10 кв. метров на каждого ученика - если школа на 1 тыс. мест, то это 10 тыс. кв метров. Причем мы не убрали ни одного класса, оставили 3 спортзала, увеличили актовый зал, увеличили медблок и обеденный зал - мы сделали школу функционально такой же, и ее еще можно оптимизировать, потому что у нас не каждый уголок еще эффективно используется", - сказал он.

Голубенко отметил, что принятие всех необходимых для реализации подобных проектов изменений необходимо в самые сжатые сроки, так как проектирование объектов, сдача которых запланирована на 2024-2025 годы, начинается уже сейчас.