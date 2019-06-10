Segezha Group удвоит инвестиции в завод CLT-панелей в Вологодской области

ВОЛОГДА, 10 июня. /ТАСС/. Компания Segezha Group (АФК "Система") вдвое увеличит инвестиции в создаваемое в моногороде Соколе Вологодской области производство CLT-панелей, материала для деревянного домостроения - до 3 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Segezha Group заявила о старте реализации проекта по строительству современного производства стеновых панелей для деревянного домостроения, в этом году компания стартует. Объем инвестиций планировался в объеме 1,5 млрд рублей, но в результате переговоров и рассмотрения емкости рынка CLT-панелей компания приняла решение увеличить объем инвестиций с 1,5 млрд до 3 млрд рублей. Будет закупаться более мощное современное оборудование для двукратного увеличения объемов от планируемых [изначально]. Поэтому готовы предоставить налоговые инвестиционные льготы и преференции для строительства уникального для России производства CLT-панелей", - сказал губернатор в ходе оперативного совещания с членами правительства области и главами муниципалитетов.

CLT-панели - современный строительный материал, перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород, которые не уступают по прочности традиционным бетону, стали и кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам и себестоимости превосходят их. Решение о строительстве в Соколе было принято в мае 2018 года, поддержано на уровне федерального правительства. Проект получил положительное заключение инвестиционного совета при губернаторе, ему придан статус приоритетного на региональном уровне.

Завод планируют построить на площадях Сокольского деревообрабатывающего комбината к концу 2021 года и начать выпуск продукции весной 2021 года. Изначально на заводе предполагалось выпускать до 35 тыс. кубометров CLT-панелей длиной до 24 м, шириной до 3,5 м и толщиной от 6 до 40 см - продукция такого формата в стране еще не производится. Это позволит строить многоэтажные и индивидуальные дома, промышленные и социальные объекты высотой до 14 этажей. Ожидается, что до 80% продукции будет поставляться на экспорт.

Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.

О форуме

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступил как информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тыс. участников из 145 стран. Вологодская область подписала соглашения суммарно на 20 млрд рублей.