"Яндекс" начал тестировать онлайн-магазин с бесплатной доставкой продуктов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Яндекс" начал тестировать сервис "Яндекс.Лавка" - онлайн-магазин с бесплатной доставкой продуктов на дом. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Еды".

"Мы продолжаем пробовать новые ниши в доставке. С мая мы тестируем проект "Яндекс.Лавка" по доставке продуктов питания и бытовых товаров в районе Хамовники в Москве. Это "магазин возле дома" с самыми необходимыми товарами, которые могут доставить очень быстро - за 10-15 минут", - сообщили в компании, отметив, что проект пока находится в стадии эксперимента.

Оформить заказ можно через сервис "Яндекс.Еда".