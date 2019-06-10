СМИ: Huawei может установить российскую операционную систему на свои смартфоны

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Компания Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую "Аврору" из-за санкций США. Об этом в понедельник сообщило интернет-издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

"Китай уже тестирует устройства с предустановленной "Авророй", - рассказал один из собеседников The Bell, знакомый с ходом переговоров российской и китайской сторон.

Эту тему обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков в преддверии ПМЭФ, а также президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, говорят источники издания. Кроме того, рассматривается создание на территории России совместного производства чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.

Разработкой операционной системы "Аврора", созданной на базе финской Sailfish, занимаются структуры "Ростелекома". В пресс-службе компании не смогли подтвердить переговоры. В Huawei от комментариев отказались, передает The Bell.

Huawei внесли в черный список Минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Компания обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.