ВВП Казахстана в январе - мае 2019 года вырос на 4%

НУР-СУЛТАН, 11 июня. /ТАСС/. Рост ВВП Казахстана в январе - мае 2019 года составил 4%. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства во вторник.

"В целом по итогам пяти месяцев текущего года положительная динамика ВВП сохранена. Рост ВВП составил 4%", - рассказал Даленов, говоря об итогах социально-экономического развития страны за первые пять месяцев 2019 года.

По его словам, уровень инфляции в годовом выражении составил 5,3%, что соответствует ранее обозначенному коридору инфляции в 4-6%.

ВВП Казахстана по итогам 2018 года вырос на 4,1%.